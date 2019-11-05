Учащиеся СОШ №54 получили первую премию в номинации «Драматический спектакль»
Театральный коллектив улан-удэнской школы №54 стал лауреатом первой премии на международном фестивале любительских театров в Москве. VI международный фестиваль-конкурс детских любительских театральных коллективов «Театральная столица Розы Ветров» состоялся с 25 по 29 октября в Москве.
Труппа «Истоки» учащихся 9 «а» класса, под руководством классного руководителя Даримы Султумовой, показали московскому зрителю спектакль по одноименной пьесе Константина Сергиенко «До свидания, овраг!».
Коллектив получил звание лауреата первой премии в номинации «Драматический спектакль» в старшей группе детей от 13 до 19 лет. Специальными дипломами за лучшую актёрскую роль награждены Арсалан Шактанов и Доржи Сондуев. Классный руководитель Дарима Султумова награждена дипломом «За театрально-педагогическую работу».
«Истоки» дважды становились победителем городского конкурса детских театральных коллективов «Новые имена». В 2019 году труппа заняла призовые места в отборочных турах фестиваля «Роза ветров» в Байкальске и в Евпатории, где получила второе место и диплом в номинации «За сохранение народных традиций». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
Школьный театр из Улан-Удэ стал лауреатом фестиваля в Москве
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