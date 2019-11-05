Победителем турнира стала команда «Exmind»
В Бурятии состоялся республиканский чемпионат по популярной игре World of Tanks, посвящённый 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. Чемпионат проходил 3 ноября в Улан-Удэ в торгово-развлекательном центре «Пионер». Танковые сражения проводятся в регионе уже в третий раз и призваны популяризировать современный формат досуга для молодёжи.
За чемпионский титул и звание лучших «танкистов» боролись 96 человек в составе 32 команд. По итогам боёв звание победителя World of Tanks и почётный кубок от минспорта РБ завоевала команда «Exmind». На втором месте оказались ребята из команды «Keep calm». И третье место в турнире заняли члены команды «GSS_team».
Своими впечатлениями от игры поделился победитель из команды «Exmind» Дмитрий Соболев.
- В связи с тем, что не так много проводится киберчемпионатов в Бурятии, то для нас, тем более для «танкистов» это большой праздник. Мы рады, что устроили такой чемпионат, в котором мы поучаствовали и приятно, что победили, – рассказал Дмитрий.
Также команды занявшие призовые места, получили сувениры и сертификаты. Кроме того, победителям и призёрам достались командные бонусы в виде игрового золота. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.
Фотографии с мероприятия можно посмотреть в фоторепортаже «Байкал-Daily».
В Улан-Удэ прошёл республиканский чемпионат по World of Tanks
Общество, Фото:
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