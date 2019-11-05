Сельчане сами решают проблему бездорожья
Жители небольшого села Улекчин Закаменского района Бурятии сами взялись за ремонт дороги. Об этом рассказала уроженка села, ныне живущая в Санкт-Петербурге.
- Летом, когда я ездила домой, аж сердце кровью обливалось из-за того, в каком они (дороги) состоянии. Ни одного нормального промежутка... везде ямы, ухабы, без слёз не посмотришь, - поделилась уроженка Улекчина.
Местные жители скинулись деньгами – давали «кто сколько смог». Другие жители села оказали посильную помощь. Кто-то занялся погрузкой песка, другие возят землю на своём тракторе. А кто выравнивает дороги вручную. Другие готовят еду для рабочих и носит им продукты.
- Вот это и есть дружный народ, как одно единое целое. Я горжусь, что родилась в этом селе. Горжусь, что мои дети учились там, - поделилась женщина.
Это уже не первый случай, когда местные жители берут благоустройство в свои руки. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года жители села Шэнэ Буса сами построили новый мост взамен старого. Осенью 2018-го стала известна на всю страну 72-летняя жительница Гусиноозёрска, которая своими руками заделала яму перед подъездом.
Жители Бурятии делают дорогу за свой счёт
Общество, Фото:
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