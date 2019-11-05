Представители Тхеравады приехали поклониться Хамбо Ламе Этигэлову
3 ноября Иволгинский дацан в Бурятии посетила группа буддийских паломников из Таиланда. Представители школы направления в буддизме – Тхеравады – с благоговением и большим уважением отнеслись к феномену Хамбо Ламы Этигэлова. Впервые побывав у великого учителя в прошлом году, тайские буддисты решили вернуться в дацан через год и поднести ему статую Будды и монашеские одежды.
На встрече с Ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым делегация попросила прочитать молитву во дворце Хамбо Ламы непосредственно перед XII Пандито Хамбо Ламой Даши Доржи Этигэловым, на что получила разрешение. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Тайские паломники подарили статую Будды дацану в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У осинца Фёдора Балтуева «золото» в весовой категории до 61 кг
Учащиеся СОШ №54 получили первую премию в номинации «Драматический спектакль»
У них две золотые медали по борьбе среди слабослышащих
Победителем турнира стала команда «Exmind»
Для транспорта будет закрыта улица Карла Маркса
Представители Тхеравады приехали поклониться Хамбо Ламе Этигэлову
Срок пребывания в России с этим документом – не более 8 суток
Минстрой РБ принёс извинения жителям за временные неудобства
По замыслу учений, террористы пытались захватить здание штаба
В Бурятии смогут узаконить более 700 «самоволок»
Чемпионат Бурятии по вольной борьбе завершился в выходные
Отправка состоялась сегодня
Первоклассники вырезали светоотражающие фигурки из бумаги
Соревнования состоялись 2-3 ноября
С 29 ноября на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» начнут вещание региональные выпуски