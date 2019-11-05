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Тайские паломники подарили статую Будды дацану в Бурятии

Тайские паломники подарили статую Будды дацану в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской Традиционной Сангхи России
Представители Тхеравады приехали поклониться Хамбо Ламе Этигэлову

3 ноября Иволгинский дацан в Бурятии посетила группа буддийских паломников из Таиланда. Представители школы направления в буддизме – Тхеравады – с благоговением и большим уважением отнеслись к феномену Хамбо Ламы Этигэлова. Впервые побывав у великого учителя в прошлом году, тайские буддисты решили вернуться в дацан через год и поднести ему статую Будды и монашеские одежды.

На встрече с Ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым делегация попросила прочитать молитву во дворце Хамбо Ламы непосредственно перед XII Пандито Хамбо Ламой Даши Доржи Этигэловым, на что получила разрешение. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. 
буддизм религия дацан Бурятия Иволгинский дацан Иволгинский район паломничество Таиланд
 
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