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Лидер бурятского КВН-движения раскрыл свой возраст – 46 лет

Лидер бурятского КВН-движения раскрыл свой возраст – 46 лет
Общество, 
Чингис Болотов поделился секретом стройности и хорошего внешнего вида

Сегодня на своих страницах в соцсетях лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов написал любопытный пост. Он раскрыл свой возраст, а также поделился своим секретом стройности.

- Мне 46 лет, - написал Чингис.

По его словам, он ни разу не был в спортивном зале. Стройности добился с помощью «смеходиеты», пошутил лидер КВН-движения республики.

- Я воспитал множество чемпионов КВН! Чемпионов Премьер-лиги! Центральной лиги КВН Азия! И так далее. Я знаю, как похудеть и выглядеть хорошо без денег! Те, кто хотят похудеть и иметь кубики пресса на животе! Приходите на осенний «ХАХАкач»! – написал юморист.

Так он проанонсировал ближайшие игры, в том числе День рождения КВН 8 ноября и финал республиканской лиги КВН 21 ноября.

Подписчиков Чингиса Болотова немало удивил озвученный им возраст, многие не поверили. Пользователи Сети развели дискуссию на эту тему.

«Я думала вам 30», «46? Ничего себе! Супер!», «Всегда думал, что 18», «46???», пишут люди.

Один из подписчиков Чингиса Болотова решил пошутить и написал: «Малолетка, мне 51». На такое заявление юморист также шутя ответил «Не надо гордиться лишним весом) (точнее годом)».


КВН
 
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