Десантники Бурятии прошли итоговую проверку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В октябре в Воздушно-десантных войсках проходила итоговая проверка за 2019 учебный год



К итоговой проверке было привлечено более 40 тысяч военнослужащих во всех соединениях, воинских частях и подразделениях, в том числе в Бурятии.



Контрольные мероприятия итоговой проверки были проведены в две очереди.



В течение месяца комплексные комиссии соединений оценили проверяемые воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, практической стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, выполнения нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.



Итоги контрольной проверки будут подведены на расширенном Военном совете Воздушно-десантных войск, который состоится в середине ноября.

