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Десантники Бурятии прошли итоговую проверку

Десантники Бурятии прошли итоговую проверку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В октябре в Воздушно-десантных войсках проходила итоговая проверка за 2019 учебный год

К итоговой проверке было привлечено более 40 тысяч военнослужащих во всех соединениях, воинских частях и подразделениях, в том числе в Бурятии.

Контрольные мероприятия итоговой проверки были проведены в две очереди.

В течение месяца комплексные комиссии соединений оценили проверяемые воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, практической стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, выполнения нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

Итоги контрольной проверки будут подведены на расширенном Военном совете Воздушно-десантных войск, который состоится в середине ноября.
военнослужащие десантники
 
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