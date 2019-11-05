В октябре в Воздушно-десантных войсках проходила итоговая проверка за 2019 учебный год
К итоговой проверке было привлечено более 40 тысяч военнослужащих во всех соединениях, воинских частях и подразделениях, в том числе в Бурятии.
Контрольные мероприятия итоговой проверки были проведены в две очереди.
В течение месяца комплексные комиссии соединений оценили проверяемые воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, практической стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, выполнения нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.
Итоги контрольной проверки будут подведены на расширенном Военном совете Воздушно-десантных войск, который состоится в середине ноября.
Десантники Бурятии прошли итоговую проверку
Общество, Фото:
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