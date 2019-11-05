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Тысячи семей в Бурятии получают «дальневосточные» выплаты

Тысячи семей в Бурятии получают «дальневосточные» выплаты
Общество, 
За год жизни в Дальневосточном федеральном округе жители Бурятии привыкли к новым мерам соцподдержки

Год назад (3 ноября 2018 года) Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

За это время удалось приступить к реализации масштабных проектов, которые ранее уже доказали свою эффективность на Дальнем Востоке. В их числе дополнительные меры социальной поддержки при рождении первого, второго, третьего и последующих детей. В республике они установлены с 1 января 2019 года.

Так, при рождении с 1 января 2019 года первого ребёнка семьям предоставляется единовременная выплата в двукратном размере прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе за II квартал предшествующего года. Размер выплаты составляет 21 986 рублей и предоставляется вне зависимости от доходов семьи.

По состоянию на 25 октября, в Бурятии за предоставлением выплаты обратилось более 3,5 тысяч граждан. Выплата назначена 1888 семьям. На эти цели направлено порядка 28 миллионов рублей.

Также более 2000 граждан обратились в органы соцзащиты за предоставлением регионального материнского (семейного) капитала. Справки получили 1778 человек. Более 397 уже получили средства и направили их на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотечного кредита – 153 семьи, и на получение образования. Объём финансирования на эти цели составил почти 27,2 миллионов рублей. Выплата предоставляется семьям также независимо от размера дохода семьи. Механизм предоставления средств аналогичен порядку использования федерального материнского капитала.

С начала года за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей обратилось 2654 граждан, назначено 2560 дел на сумму более чем 140 миллионов рублей.

В рамках «единой дальневосточной субсидии» приобретено новое здание для Центра социальной адаптации «Шанс», представляющее собой комплекс зданий, благодаря которым вместимость учреждения увеличится с 63 койко-мест до 80.

Центр - единственное учреждение социальной адаптации в республике, которое предоставляют меры социальной поддержки лицам без определенного места жительства. Ежегодно здесь проходят реабилитацию около 700 человек, из них примерно 400 человек обращаются самостоятельно, и более 300 человек выявляются мобильной службой.

Новый диагностический телеуправляемый цифровой рентгенаппарат на три рабочих места стоимостью 25 миллионов рублей для Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн также был приобретён в рамках «единой дальневосточной субсидии».


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