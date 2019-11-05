Нарушения с матпомощью на цифровое телевидение вскрыла прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, отдел социальной защиты населения по Закаменскому району Бурятии нарушал порядок оказания материальной помощи гражданам на приобретение, монтаж и настройку оборудования для цифрового телевидения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Гражданам оказывалась материальная помощь на приобретение и монтаж оборудования для приёма цифрового сигнала телевидения в отсутствие справок о доходах заявителей и членов их семей.
Так, местному жителю, доход семьи которого превышает величину прожиточного минимума, выплачена материальная помощь.
Начальнику отдела социальной защиты населения по Закаменскому району внесено представление, которое удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня Бурятия перешла на цифровое телевещание. Теперь жителям республики доступны 20 федеральных в цифровом вещании.
В Бурятии деньги на цифровое ТВ получали не только малоимущие
Общество, Фото:
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