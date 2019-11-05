Жительнице Бурятии через 5 месяцев выплатили деньги за больничный

Также у женщины незаконно удержали 6 тысяч рублей из зарплаты
Жительница Мухоршибирского района Бурятии обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении её трудовых прав.
- Установлено, что в марте 2019 года женщина обратилась в бухгалтерию муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина» о выплате пособия по временной нетрудоспособности. Бухгалтером учреждения документы для назначения и выплаты пособия направлены в Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Бурятия лишь 1 августа текущего года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, в мае 2019 года из заработной платы заявительницы удержали 6 тысяч рублей.
Директору центра «Малая Родина» внесено представление, которое удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Женщине выплачено пособие по временной нетрудоспособности, произведён возврат незаконно удержанных денежных средств.
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