Глава Бурятии: «Сделано очень много»

Алексей Цыденов поздравил жителей республики с Днём народного единства и годовщиной вступления в ДФО
Как сообщал «Байкал- Daily», сегодня на площади Советов в Улан-Удэ состоялся праздничный митинг, посвящённый Дню народного единства. Горожан поприветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр города Игорь Шутенков и другие официальные лица.
- Для нашей республики этот праздник имеет особенное значение. Мы многонациональная республика, дружная республика, республика, где сплелись разные культуры, разные истории, разные традиции. И это только обогащает нашу с вами великую родину. Сегодня не только День народного единства, сегодня у нас ещё и годовщина вступления республики в Дальневосточный федеральный округ. Можем уже подвести некоторые итоги. За прошедший год с учётом новых возможностей, новых программ: «дальневосточных» программ, национальных проектов - сделано очень много, - заявил глава Бурятии.
Алексей Цыденов коротко перечислил основные позитивные изменения: строительство в этом году в республике 12 новых детских садов и 6 школ, капитальный ремонт 38 районных давно не обновлявшихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, закупку нового оборудования в абсолютно все центральные районные больницы и городские поликлиники, техническое оснащение 16 колледжей и техникумов учебными средствами и оборудованием, приобретение до конца года 15 современных трамваев, капитальный ремонт трамвайных путей.
Всего до конца года только в рамках «единой» дальневосточной субсидии будет реализовано около 80 мероприятий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Бурятии отметил и увеличение объёмов дорожного строительства. В общем в этом году по республике будет введено в эксплуатацию более 310 км автодорог. На местных и региональных дорогах - 170 км, на федеральных - 140 км. Общий объём финансирования - более 12 млрд рублей: 6,7 млрд - на местные и региональные дороги, 5,4 - на федеральные.
- Мы существенно двинулись вперёд, и это позволяет нам улучшать качество жизни. И на следующий год есть задел на ещё более масштабные проекты. Например, в этом году заключаем контракт - начинаем строить третий мост в городе Улан-Удэ через реку Уда. Сегодня у нас годовщина Дальневосточном федеральном округе и День народного единства! Желаю всем всего самого хорошего, чтобы такое же солнце освещало нам дорогу и впредь. Чтобы впереди у нас были только успехи и победы. Ну и, конечно, чтобы у всех было крепкое здоровье, у детей - счастливое детство и хорошее будущее! – заявил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии: «Сделано очень много»
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