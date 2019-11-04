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Жителя Бурятии ограбили возле магазина

Жителя Бурятии ограбили возле магазина
Общество,  Фото:pixabay.com
У мужчины отобрали мобильный телефон

Ночью 2 ноября возле магазина в Советском районе Улан-Удэ напали на жителя села Сотниково. Неизвестный отнял у него сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 9500 рублей. Потерпевший обратился полицию.

- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний ранее судимый за имущественное преступление житель Иволгинского района, у которого обнаружено и изъято похищенное устройство, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Имущество возвращено владельцу.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

грабеж
 
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