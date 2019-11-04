Жителя Бурятии ограбили возле магазина

У мужчины отобрали мобильный телефон



Ночью 2 ноября возле магазина в Советском районе Улан-Удэ напали на жителя села Сотниково. Неизвестный отнял у него сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 9500 рублей. Потерпевший обратился полицию.



- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний ранее судимый за имущественное преступление житель Иволгинского района, у которого обнаружено и изъято похищенное устройство, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Имущество возвращено владельцу.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



