У мужчины отобрали мобильный телефон
Ночью 2 ноября возле магазина в Советском районе Улан-Удэ напали на жителя села Сотниково. Неизвестный отнял у него сотовый телефон и скрылся. Ущерб составил 9500 рублей. Потерпевший обратился полицию.
- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 18-летний ранее судимый за имущественное преступление житель Иволгинского района, у которого обнаружено и изъято похищенное устройство, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Имущество возвращено владельцу.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
Жителя Бурятии ограбили возле магазина
Общество, Фото:
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