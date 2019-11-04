Со студентами БГУ побеседовали на тему экстремизма

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии продолжается акция «Нет ненависти и вражде»



В рамках профилактической акции «Нет ненависти и вражде» старшекурсники юридического факультета Бурятского государственного университета встретились с представителем Центра по противодействию экстремизму МВД Бурятии. Полицейский побеседовал с молодыми людьми о профилактике и противодействии проявлениям экстремизма.



По словам организаторов, встреча прошла в формате живого диалога. Студенты интересовались механизмом применения административного и уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступления в сфере экстремизма и терроризма. Будущие юристы не просто обсудили правоприменительную практику, рассматривая актуальные примеры, но и попытались разобраться, где проходит грань между свободой и вседозволенностью.



В продолжение встречи перед студентами выступил командир отряда специального назначения «Гром» УНК МВД Бурятии Сергей Елубаев. Он рассказал молодым людям о деятельности отряда, службе в органах внутренних дел и о боевых офицерах, которые не раз бывали в горячих точках.



- Как отметила организатор мероприятия член общественного совета при Управлении МВД России по Улан-Удэ Римма Балдаева, реалии современной жизни таковы, что борьба с экстремизмом и терроризмом касается каждого. Большую роль в борьбе с агрессией и экстремизмом играет формирование у современной молодежи толерантного сознания, - сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.



