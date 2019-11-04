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Улан-Удэ накрыла «Ночь искусств»: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи искусств»

Накануне, 3 ноября, в Улан-Удэ состоялась ежегодная акция «Ночь искусств». Художественный музей имени Сампилова на один вечер превратился в единое пространство для музеев и театров.

Под одной крышей уютно разместились интересные выставки, занимательные встречи с известными творческими людьми. Артисты театра кукол «Ульгэр» порадовали своим выступлением не только детей, но и взрослых. Также перед зрителями выступили артисты театра оперы и балета.

Юные посетители «Ночи музея» с удовольствием приняли участие в увлекательных мастер-классах рисованию, изготовлению арома-саше и многих других. Многие приняли участие в «Своей игре» с гением-сантехником Чимитом Дармаевым.

Сотрудники музея истории Бурятии на лекции по знаменитому «Атласу тибетской медицины» раскрыли секреты долголетия, рассказали о тайнах продления молодости и красоты. На выставке «Таёжная, озёрная, степная» музея природы Бурятии для посетителей состоялись: квест-игра для всей семьи «Осенняя прогулка», мастер-класс «Лесной подарок», игра-викторина «Музейная угадайка».



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