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В Улан-Удэ до 2 градусов тепла

В Улан-Удэ до 2 градусов тепла
Общество,  Фото:Pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике облачно

Днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах  15-17 м/с. Температура днём от  3 тепла до 2 мороза, местами  3-8 мороза.

В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 0-2 тепла.
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