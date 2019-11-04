В Улан-Удэ до 2 градусов тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике облачно



Днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура днём от 3 тепла до 2 мороза, местами 3-8 мороза.



В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 0-2 тепла.

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