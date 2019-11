В Бурятии прошёл чемпионат по World of Tanks: фоторепортаж

На республиканский чемпионат по World of Tanks заявились 49 команд



3 ноября в ТРЦ «Пионер» состоялся республиканский чемпионат по киберспорту в дисциплине World of Tanks. Турнир посвятили 80-летию со Дня Победы на реке Халхин-Гол.



Участники турнира – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Представительницы прекрасного пола предпочли болеть за своих спутников, а не играть вместе с ними. Команды состояли из трёх человек.



В торговом центре выставили 12 игровых компьютеров, так что параллельно играли по четыре команды.



Всего заявки подали 49 команда. Однако организаторы провели заочный турнир и допустили до финальной стадии 32 из них.



Игра World of Tanks была выбрана, так как именно она самая популярная в Бурятии.



- Мы сделали анализ нашего республиканского сегмента и выявили, что играют в эту игру очень большое количество мужчин в Бурятии. Так что выбора больше не было, - поделилась замминистра спорта республики Татьяна Парпаева.



Чемпионат проводится в Улан-Удэ не в первый раз. В этом году число «танкистов» значительно выросло, многие из них не впервые борются за призы. «Случайных» киберспортсменов на чемпионате не было, так как одно из требований – «прокачанные» танки, не ниже восьмого уровня.



Справка:



World of Tanks (с англ. — «Мир танков») – клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени. Жанр – аркадный танковый стимулятор в историческом сеттинге Второй мировой войны. Разработчик – белорусская студия Wargaming.net. Игра вышла в августе 2010 года и с тех пор уверенно удерживает лидерство среди танковых ММО. Огромную популярность заслужила в странах СНГ.



Игровой процесс в World of Tanks основывается на битве двух случайно подобранных команд по 15 игроков — при этом в одной команде могут сочетаться танки разных стран и годов выпуска, реальные танки и экспериментальные модели. Условие победы в битве — полное уничтожение команды противника либо захват его базы, для чего один или несколько танков должны находиться в отмеченной зоне некоторое время, не получая при этом повреждений.



Новичку доступны в игре только самые первые танки каждой нации, сконструированные ещё во времена Первой мировой войны. Эти танки, конечно, не в состоянии соперничать с машинами, разработанными во время Второй мировой. Однако, накапливая опыт, игрок получает доступ к лучшим танкам. Кстати, свои машины можно украшать с помощью специальных модов.



Игра условно бесплатная. Геймеры могут купить премиум-аккаунт за реальные деньги и быстрее прокачать свои танки. Но того же самого можно добиться и бесплатно, потратив больше времени в игре.