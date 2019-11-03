Бурятские борцы взяли две медали первенства Европы по спорту глухих
С 28 октября по 3 ноября в Гомеле, Белоруссия, проходило III первенство Европы среди глухих кадетов и юниоров и VII чемпионат Европы по борьбе среди глухих.
Бурятию на соревнованиях по спорту глухих представляли заслуженный мастер спорта Александр Цоктоев и кандидаты в мастера спорта Даба Цырендоржиев, Иван Максимов и Николай Берельтуев. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.
Иван Максимов стал победителем первенства Европы в весовой категории - 57 кг. Бронзу взял Николай Берельтуев, выступающий в весовой категории 86 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», не попавший на этот раз в призы Александр Цоктоев в 2017 году взял бронзу Сурдлимпийских Играх в Турции. В 2018 году он выиграл серебро чемпионата мира и был признан лучшим спортсменом года по инваспорту в Бурятии. В копилке Цоктоева есть и золото Сурдолимпийских игр 2009 года – чемпионом Александр стал всего лишь в 19 лет.
Бурятский борец выиграл первенство Европы
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