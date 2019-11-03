Бурятия оказалась на дне рейтинга любви

В рейтинге самых любвеобильных регионов Бурятия оказалась в числе тех, где больше ненависти



Аналитики экспертного центра Brand Analytics определили, как жители российских регионов выражают своё эмоциональное состояние в соцсетях. Исследование называется «Индекс любви», в нём определяется, где чаще пишут о любви, а где – о ненависти.



Исследование построено на анализе упоминаний о «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени в постах и комментариях в соцсетях жителей всех 85 регионов России. Это позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.). Исследовались 580 млн публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах и т.д. Сообщений от первого лица, отвечающих критериям анализа, получилось 1,1 млн. 82,7% сообщений – признания в любви, и только 17,3% – о ненависти.



Бурятия оказалась на дне рейтинга, заняв 81 место из 85 возможных. Ниже только Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Якутия.



Таким образом, жители Бурятии пишут о ненависти в несколько раз чаще, чем о любви. Печальные данные отличаются от общероссийской тенденции. В среднем по стране «индекс любви» составил 4,7: о любви сообщают больше, чем о ненависти, в 4,7 раза.



Пятерка лидеров выглядит следующим образом:



Севастополь с «индексом любви» 6,5

Республика Крым (6,3)

Костромская область (6,1)

Ненецкий автономный округ (6,1)

Краснодарский край (6,0)



В десятке любвеобильных регионов также оказались Астраханская область (5,8), Еврейская автономная область (5,6), Московская область (5,6). Далее идут четыре региона с «индексом любви» 5,5 — Забайкальский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Ростовская область.



- Максимальное значение индекс достигает в возрастной группе 55+. Авторы этого возраста говорят о любви в 4,3 раза чаще, чем о ненависти. Чуть ниже – 4,1 – индекс в группе 45-54 и среди пользователей младше 18 лет. В возрасте от 18 до 44 лет авторы более сдержаны, но и они «признаются» в 3,6 раза чаще, чем «ненавидят», - говорится в сообщении Brand Analytics.



Наибольшее количество признаний публикуется в Instagram. Здесь любят все – шпинат и бургеры, маникюр и феминизм, дождь и снег, и, конечно, своих родных и близких. Не сильно отстали Одноклассники, тут всё по-людски – пишут о детях, родителях и вторых половинках. Меньше всего любви – 72% – в Twitter. Микроблоги традиционно «предпочитают» политическую повестку и отличаются высоким уровнем сиюминутного негатива. Тут выражают ненависть к пробкам, утренним подъёмам, скучным урокам и др.



Исследователи развеяли мнение, что негативные посты провоцируют много комментариев и вызывают более высокую вовлеченность пользователей. Но оказалось что это не так. Вовлечённость поста с признанием в любви в 1,3 раза выше, чем поста о ненависти. В среднем на пост с признанием приходится 34 реакции, тогда как на пост о ненависти – всего 25.





