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В Улан-Удэ проверят все зимние горки

В Улан-Удэ проверят все зимние горки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках подготовки к зимнему сезону в столице Бурятии проинветаризируют все зимние горки на предмет безопасности

Такое поручение на планёрном совещании дал мэр города Игорь Шутенков, сообщили в администрации Улан-Удэ.

- Прошу отработать с управляющими организациями вопрос безопасности зимних горок. Провести осмотр, демонтировать старые. Довести до сведения управляющих организаций требования ГОСТа, - отметил Игорь Шутенков.

Требования безопасности при эксплуатации зимних горок (ГОСТ) разработаны для снижения риска причинения вреда посетителям и зрителям данного вида зимних развлечений. Сам стандарт распространяется только на горки, изготовленные из дерева, льда или их комбинаций.

По нормам ГОСТа техническим обслуживанием зимних горок занимаются управляющие компании, на территории которых расположены объекты. Комитет городского хозяйства взял этот вопрос на особый контроль.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно появилось видео того, как на севере Бурятии снег убирали с помощью детской горки.

зимний сезон горка
 
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