Сегодня в Улан-Удэ пройдёт чемпионат по World of Tanks

В виртуальных боях сразятся около 100 человек



Сегодня, 3 ноября в 11:00 в торгово-развлекательном центре «Пионер» состоится республиканский чемпионат по киберспорту в дисциплине World of Tanks. Турнир посвящён 80-летию со Дня Победы на реке Халхин-Гол, сообщили в минспорта Бурятии.



Около 100 поклонников этой игры сразятся за главный приз 25 000 рублей.



Справка:



World of Tanks (с англ. — «Мир танков») – клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени. Жанр – аркадный танковый стимулятор в историческом сеттинге Второй мировой войны. Разработчик – белорусская студия Wargaming.net. Игра вышла в августе 2010 года.



Игровой процесс в World of Tanks основывается на битве двух случайно подобранных команд по 15 игроков — при этом в одной команде могут сочетаться танки разных стран и годов выпуска, реальные танки и экспериментальные модели. Условие победы в битве — полное уничтожение команды противника либо захват его базы, для чего один или несколько танков должны находиться в отмеченной зоне некоторое время, не получая при этом повреждений.