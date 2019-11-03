В виртуальных боях сразятся около 100 человек
Сегодня, 3 ноября в 11:00 в торгово-развлекательном центре «Пионер» состоится республиканский чемпионат по киберспорту в дисциплине World of Tanks. Турнир посвящён 80-летию со Дня Победы на реке Халхин-Гол, сообщили в минспорта Бурятии.
Около 100 поклонников этой игры сразятся за главный приз 25 000 рублей.
Справка:
World of Tanks (с англ. — «Мир танков») – клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени. Жанр – аркадный танковый стимулятор в историческом сеттинге Второй мировой войны. Разработчик – белорусская студия Wargaming.net. Игра вышла в августе 2010 года.
Игровой процесс в World of Tanks основывается на битве двух случайно подобранных команд по 15 игроков — при этом в одной команде могут сочетаться танки разных стран и годов выпуска, реальные танки и экспериментальные модели. Условие победы в битве — полное уничтожение команды противника либо захват его базы, для чего один или несколько танков должны находиться в отмеченной зоне некоторое время, не получая при этом повреждений.
Сегодня в Улан-Удэ пройдёт чемпионат по World of Tanks
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В рамках подготовки к зимнему сезону в столице Бурятии проинветаризируют все зимние горки на предмет безопасности
В виртуальных боях сразятся около 100 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 ноября, по республике переменная облачность
Сюжет о награждении Эдуарда Бардуева вышел на Первом канале
Конкурс проходил среди учеников пяти школ Северобайкальска
Молодой человек собирал «травку»
В момент пожара люди спали
Температурные показатели ожидаются немного ниже обычного
Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Торжественное мероприятие провели в рамках празднования Дня народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике малооблачная погода, без осадков
Также состоятся выставка изделий и мастер-классы по обработке шкуры
Соревнования среди спортсменов Сибири и Дальнего Востока проходили с 28 по 30 октября
Главные торжества состоятся на площади имени Ленина в Чите
Его проект был отмечен за вклад в дело сохранения исторического наследия и памяти о героях