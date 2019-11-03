В Улан-Удэ сегодня пасмурно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 ноября, по республике переменная облачность



Днём местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём по Прибайкалью порывы до 16 м/с. Температура днём 5-10, местами до 1 тепла, по северо-востоку 2-7 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём увеличение облачности, вечером небольшой дождь, мокрый снег. Ветер ночью восточный, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 5-7 тепла.



На дорогах гололедица, накаты.

