По данным Бурятского гидрометцентра, 3 ноября, по республике переменная облачность
Днём местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём по Прибайкалью порывы до 16 м/с. Температура днём 5-10, местами до 1 тепла, по северо-востоку 2-7 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём увеличение облачности, вечером небольшой дождь, мокрый снег. Ветер ночью восточный, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 5-7 тепла.
На дорогах гололедица, накаты.
В Улан-Удэ сегодня пасмурно
Общество, Фото:
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