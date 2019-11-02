Сюжет о награждении Эдуарда Бардуева вышел на Первом канале
Накануне, 1 ноября, в вечернем выпуске новостей Первого канала рассказали о награждении юных героев, которое состоялось в Совете Федерации. Всего в Москву приехали 20 ребят с разных регионов России. Они, рискуя жизнью, спасли людей.
В числе юных героев оказался житель Бурятии Эдуард Бардуев. Как сообщал «Байкал-Daily», юноша спас девочку от разъярённой собаки. В ноябре 2018 года в селе Усть-Эгита едва не разыгралась трагедия. 11-летняя Дарина спешила в школу, когда на неё набросилась соседская собака. Пёс сбил девочку с ног, но укусить успел только один раз. Тут на помощь девочке поспешил Эдуард. Он отогнал собаку и проводил Дарину до дома, откуда её увезли в районную больницу.
Воспоминаниями о событиях того дня юноша поделился с корреспондентом Первого канала.
- Она уже её повалила, уже голову хотела кусать, но я успел прибежать. А так бы что было, я не знаю, - признался Эдуард.
В Москве для юных героев подготовили насыщенную программу. Ребята осмотрели город, посетили музей, также побывали в Москвариуме.
Ребят награждали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.
Юного героя из Бурятии наградили в Совете Федерации
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