Конкурс проходил среди учеников пяти школ Северобайкальска
Городской конкурс «Безопасное колесо» прошёл в Северобайкальске. Команды из пяти школ города продемонстрировали свои навыки и умения в следующих этапах: «Парад участников», «Знатоки правил дорожного движения», «Чтение карты «Безопасная дорога домой и в школу», «Основные безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Смотр-конкурс агитбригад».
По словам организаторов, все команды показали хорошую подготовку, выступили с интересными и содержательными агитбригадами.
По итогам соревнований 1 место и кубок победителя завоевали ребята из команды ЮИД «Северное сияние» школы № 1. Второе место заняли ЮИДовцы «Дорожный патруль» школы № 11. Третье место заняли отряд ЮИД «Безопасное движение» школы № 3.
Все победители и призёры в личном и командном зачете были награждены дипломами и памятными подарками, сообщает УГИБДД по Бурятии.
На севере Бурятии определили победителей «Безопасного колеса»
Общество, Фото:
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