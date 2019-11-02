На севере Бурятии определили победителей «Безопасного колеса»

Конкурс проходил среди учеников пяти школ Северобайкальска



Городской конкурс «Безопасное колесо» прошёл в Северобайкальске. Команды из пяти школ города продемонстрировали свои навыки и умения в следующих этапах: «Парад участников», «Знатоки правил дорожного движения», «Чтение карты «Безопасная дорога домой и в школу», «Основные безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда», «Смотр-конкурс агитбригад».



По словам организаторов, все команды показали хорошую подготовку, выступили с интересными и содержательными агитбригадами.



По итогам соревнований 1 место и кубок победителя завоевали ребята из команды ЮИД «Северное сияние» школы № 1. Второе место заняли ЮИДовцы «Дорожный патруль» школы № 11. Третье место заняли отряд ЮИД «Безопасное движение» школы № 3.



Все победители и призёры в личном и командном зачете были награждены дипломами и памятными подарками, сообщает УГИБДД по Бурятии.



