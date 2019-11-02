В Бурятии в поле задержали наркомана

Молодой человек собирал «травку»



Вечером 31 октября оперативники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии в поле, неподалёку от Кяхты, задержали 21-летнего местного жителя.



У молодого человека обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По заключению эксперта изъятое – марихуана массой более 260 граммов.



- В момент задержания гражданин находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Мужчина привлечен к административной ответственности за употребление запрещенных веществ, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление. Ведётся следствие.



В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, употребляющие либо распространяющие наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



