Молодой человек собирал «травку»
Вечером 31 октября оперативники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии в поле, неподалёку от Кяхты, задержали 21-летнего местного жителя.
У молодого человека обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По заключению эксперта изъятое – марихуана массой более 260 граммов.
- В момент задержания гражданин находился в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Мужчина привлечен к административной ответственности за употребление запрещенных веществ, - сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление. Ведётся следствие.
В министерстве внутренних дел напоминают, что об известных вам лицах, употребляющие либо распространяющие наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, следует сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Бурятии в поле задержали наркомана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Молодой человек собирал «травку»
В момент пожара люди спали
Температурные показатели ожидаются немного ниже обычного
Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Торжественное мероприятие провели в рамках празднования Дня народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике малооблачная погода, без осадков
Также состоятся выставка изделий и мастер-классы по обработке шкуры
Соревнования среди спортсменов Сибири и Дальнего Востока проходили с 28 по 30 октября
Главные торжества состоятся на площади имени Ленина в Чите
Его проект был отмечен за вклад в дело сохранения исторического наследия и памяти о героях
5 ребят стали золотыми медалистами
В бесплатном приложении доступно 27 виртуальных путешествий по Сибири и Байкалу
Они построены в пригороде Читы
Участники и лауреаты получат подарки и дипломы
К участию приглашаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству