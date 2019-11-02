В момент пожара люди спали
Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас семью при пожаре в частном доме в Бурятии, в том числе двух маленьких детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.
Рядовой контрактной службы по пути на службу заметил густой дым, который шёл из дома. По данным издания, хозяева в этот момент спали. Военный разбудил семью и через окно достал двух маленьких детей, а затем помог выбраться их родителям.
- Командованием соединения РХБ защиты ВВО подано предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового за спасение жизни людей, - цитирует издание сообщение пресс-службы.
В Бурятии военный спас семью из горящего дома
Общество, Фото:
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