В Бурятии военный спас семью из горящего дома

В момент пожара люди спали



Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО) спас семью при пожаре в частном доме в Бурятии, в том числе двух маленьких детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.



Рядовой контрактной службы по пути на службу заметил густой дым, который шёл из дома. По данным издания, хозяева в этот момент спали. Военный разбудил семью и через окно достал двух маленьких детей, а затем помог выбраться их родителям.



- Командованием соединения РХБ защиты ВВО подано предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового за спасение жизни людей, - цитирует издание сообщение пресс-службы.

