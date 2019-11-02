Температурные показатели ожидаются немного ниже обычного
В ГУ МЧС по Бурятии представили прогноз синоптиков на ноябрь. Из него следует, что погода в этом месяце будет немного холоднее привычного.
По данным Бурятского гидрометцентра, по южным районам республики в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается -9,-15º, что на 1º ниже средних многолетних значений. Осадков ожидается около 1-5 мм, что меньше средних показателей.
По юго-западным районам ожидается температура воздуха -13,-16°, что на 1-2º ниже обычного. Месячное количество осадков составит 1-2 мм, что меньше многолетних показателей. По северным районам ожидается около -14,-20°, что на 1° ниже средних значений. Осадков выпадет немного меньше обычного – около 2-12 мм.
По южной и средней части озера Байкал средняя месячная температура воздуха ожидается -5,-10°, что на 1º ниже средних многолетних значений. Осадков выпадет 3-33 мм, что около среднего многолетнего количества. По северной части озера Байкал температура воздуха составит около -10°, что близко к средним многолетним значениям. Осадков ожидается около 4 мм, что меньше обычного количества.
Бурятию ждёт холодный ноябрь
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