Бурятию ждёт холодный ноябрь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Температурные показатели ожидаются немного ниже обычного



В ГУ МЧС по Бурятии представили прогноз синоптиков на ноябрь. Из него следует, что погода в этом месяце будет немного холоднее привычного.



По данным Бурятского гидрометцентра, по южным районам республики в ноябре средняя месячная температура воздуха ожидается -9,-15º, что на 1º ниже средних многолетних значений. Осадков ожидается около 1-5 мм, что меньше средних показателей.



По юго-западным районам ожидается температура воздуха -13,-16°, что на 1-2º ниже обычного. Месячное количество осадков составит 1-2 мм, что меньше многолетних показателей. По северным районам ожидается около -14,-20°, что на 1° ниже средних значений. Осадков выпадет немного меньше обычного – около 2-12 мм.



По южной и средней части озера Байкал средняя месячная температура воздуха ожидается -5,-10°, что на 1º ниже средних многолетних значений. Осадков выпадет 3-33 мм, что около среднего многолетнего количества. По северной части озера Байкал температура воздуха составит около -10°, что близко к средним многолетним значениям. Осадков ожидается около 4 мм, что меньше обычного количества.

