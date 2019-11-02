 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Ноября

01 Ноября

Популярное

В МВД России появится отдел по борьбе с IT-преступлениями

В МВД России появится отдел по борьбе с IT-преступлениями
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев

В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Об этом заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии, состоявшегося накануне.

Глава МВД России подчеркнул, что эти новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.

Министр поручил руководителям оперативных главков, следственного департамента и управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы.

Кроме того, планируется существенно увеличить штат бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне.

До 30 декабря организационно-штатным управлением МВД России будет подготовлен ведомственный приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных органах внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД России. 
МВД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В МВД России появится отдел по борьбе с IT-преступлениями
В МВД России появится отдел по борьбе с IT-преступлениями
Общество, 02.11.2019
Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев
В Улан-Удэ отметили «День национальностей»
В Улан-Удэ отметили «День национальностей»
Общество, 02.11.2019
Торжественное мероприятие провели в рамках празднования Дня народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 
В Улан-Удэ днём до +8 градусов
В Улан-Удэ днём до +8 градусов
Общество, 02.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике малооблачная погода, без осадков
В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по выделке овчины
В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по выделке овчины
Общество, 01.11.2019
Также состоятся выставка изделий и мастер-классы по обработке шкуры
Иркутские лучники стали призёрами первенства в Улан-Удэ
Иркутские лучники стали призёрами первенства в Улан-Удэ
Общество, 01.11.2019
Соревнования среди спортсменов Сибири и Дальнего Востока проходили с 28 по 30 октября
В Забайкалье проведут около 5000 мероприятий в честь Дня народного единства
В Забайкалье проведут около 5000 мероприятий в честь Дня народного единства
Общество, 01.11.2019
Главные торжества состоятся на площади имени Ленина в Чите
Иркутский музей стал дипломантом всероссийской премии
Иркутский музей стал дипломантом всероссийской премии
Общество, 01.11.2019
Его проект был отмечен за вклад в дело сохранения исторического наследия и памяти о героях
Первое в России мобильное приложение для VR-туров вышло в Иркутске
Первое в России мобильное приложение для VR-туров вышло в Иркутске
Общество, 01.11.2019
В бесплатном приложении доступно 27 виртуальных путешествий по Сибири и Байкалу
В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
Общество, 01.11.2019
Участники и лауреаты получат подарки и дипломы
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
Общество, 01.11.2019
К участию приглашаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству
В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир
В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир
Общество, 01.11.2019
В соревнованиях принимает участие команда из Бурятии
В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
Общество, 01.11.2019
Они спасли детей, вытащив их из горящего дома
В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
Общество, 01.11.2019
Главным призом станет сертификат на полёт в любом направлении в любое время

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^