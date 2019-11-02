Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев
В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. Об этом заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии, состоявшегося накануне.
Глава МВД России подчеркнул, что эти новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.
Министр поручил руководителям оперативных главков, следственного департамента и управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы.
Кроме того, планируется существенно увеличить штат бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне.
До 30 декабря организационно-штатным управлением МВД России будет подготовлен ведомственный приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. Одновременно должны быть разработаны аналогичные приказы в территориальных органах внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД России.
В МВД России появится отдел по борьбе с IT-преступлениями
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