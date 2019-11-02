В Улан-Удэ отметили «День национальностей»













- Я думаю, что в нашей республике проводится достаточно взвешенная национальная политика, функционирует Дом дружбы народов , более 20-ти национально-культурных центров, которые активно работают. Проводят большую работу по сохранению своих культур, а также по взаимообогащению культур разных народов. И я думаю, что мы – буряты, проводим большую работу по сохранению своих традиций, обычаев, возрождаем всё это - свою культуру, национальные виды спорта, национальные праздники, - отметила Нина Дашиева, заместитель председателя Региональной общественной организации «Ассоциация землячеств Бурятии».

Накануне, 1 ноября, в КДЦ «Рассвет» состоялось общегородское торжественное мероприятие «День национальностей Улан-Удэ», посвящённое Дню народного единства и Году культуры и искусств. Мероприятие провели в этом году в третий раз.В празднике приняли участие представители национально-культурных диаспор, общественных организаций ветеранов и молодёжи, работники образования, культуры, творческие коллективы города.В рамках мероприятия состоялись фотовыставка «Улан-Удэ – город дружбы» и выставка национального костюма. В торжественной обстановке наградили лучших работников сферы образования, культуры, лучших представителей религиозных организаций и национально-культурных автономий, вносящих своим трудом и активной общественной деятельностью, вклад в укрепление межнациональных отношений в Улан-Удэ. Также в этот день состоялся большой праздничный концерт «Мы вместе. Мы едины».Участников праздника поздравили мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.- Как нигде у нас глубоко вникнуты все эти обычаи, вероисповедания. Мы воспринимаем и с уважением относимся к каждому из нас, живём бок о бок. И сегодня вот этот праздник показывает, что мы все дружные, можем поддерживать друг друга . В моей семье одна национальность – отец, мать, супруга, но из разных родов. У нас у бурят очень много родов. Я сам из хори-бурят, супруга моя по отцу шоно, тёща у меня иркутская бурятка. У нас идёт вот такое различие, но мы очень уважительно относимся к друг другу, - признался Чимит Бальжинимаев.Отвечая на вопрос журналистов, мэр Улан-Удэ отметил, что в его большой семье дружно проживают около 28 национальностей.- Я сам суржик. У меня отец русский с Дона, мать белоруска. Если в более большой семье то, наверное, национальностей 28. Там есть и буряты, и цыгане, и казаки, ну практически все, - ответил Игорь Шутенков.Мэр отметил, что администрация Улан-Удэ совместно с национально-культурными автономиями, с общественностью города ежедневно проводит большую работу по поиску и созданию новых этнокультурных площадок.