В Улан-Удэ днём до +8 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике малооблачная погода, без осадков



Утром местами туманы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13, местами 1-6, по северо-востоку до 17-22 мороза, днём 3-8 тепла, по югу до 15 тепла, по северу 0-5 мороза, по крайнему северу до 12 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 6-8 тепла.

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