По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике малооблачная погода, без осадков
Утром местами туманы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13, местами 1-6, по северо-востоку до 17-22 мороза, днём 3-8 тепла, по югу до 15 тепла, по северу 0-5 мороза, по крайнему северу до 12 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 6-8 тепла.
В Улан-Удэ днём до +8 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также состоятся выставка изделий и мастер-классы по обработке шкуры
Соревнования среди спортсменов Сибири и Дальнего Востока проходили с 28 по 30 октября
Главные торжества состоятся на площади имени Ленина в Чите
Его проект был отмечен за вклад в дело сохранения исторического наследия и памяти о героях
5 ребят стали золотыми медалистами
В бесплатном приложении доступно 27 виртуальных путешествий по Сибири и Байкалу
Они построены в пригороде Читы
Участники и лауреаты получат подарки и дипломы
К участию приглашаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству
В соревнованиях принимает участие команда из Бурятии
Они спасли детей, вытащив их из горящего дома
Главным призом станет сертификат на полёт в любом направлении в любое время
Весной здесь заасфальтируют прилегающие дороги
Работа потрясла членов жюри искренностью улан-удэнки
4 ноября в честь праздника на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия для горожан