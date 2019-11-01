В Бурятии школьников начальных классов начнут кормить бесплатно

В бюджете предстоит найти более полумиллиарда рублей



С 2020 года все учащиеся начальных классов в Бурятии должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы «Об образовании в РФ» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Информацию подтвердил депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов.



На обеспечение детей горячим питанием потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета. Сегодня только по Улан-Удэ общее количество школьников 1-4 классов составляет 28 819 человек. Понадобится выделить порядка 369 млн руб. В целом по Бурятии эта сумма составит, по предварительным подсчётам, 550 миллионов.



Кроме этого, нужно будет оплатить закупку нового оборудования и модернизацию действующего.



В настоящее время бесплатно в школе едят только льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей.







