31 октября объявлены результаты отборочного конкурса главной театральной премии «Золотая маска»
Традиционно в конце октября – начале ноября эксперты «Золотой маски» объявляют номинантов на премию и публикуют лонг-лист, состоящий из 110 самых заметных спектаклей прошлого сезона. В этот список вновь вошёл Русский драматический театр им.Н.Бестужева с комедией-шуткой в постановке Сергея Левицкого «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Об этом сообщили в пресс-службе Русского драмтеатра.
Премьера спектакля прошла в ноябре 2018 года. Гротесковая пьеса следует традициям Салтыкова-Щедрина, Гоголя и высмеивает произвол всякой власти. По сюжету Кандид Тарелкин запутался в собственных долгах. Чтобы избавиться от назойливых кредиторов и заодно путём шантажа выманить круглую сумму у своего начальника Варравина, он инсценирует собственную смерть. Наблюдение за дальнейшими событиями герой пытается вести в облике своего покойного соседа Копылова. Однако похороны Тарелкина превращаются в фарс, а ситуация усугубляется тем, что квартальный надзиратель Расплюев признает в Тарелкине вурдалака, сосущего кровь.
В спектакле звучит живая музыка в исполнении независимого музыканта и композитора Макса Филини, а также актёра театра Ивана Бузунова. На сцене поёт хор, состоящий из актрис театра.
В прошлом году в лонг-лист попал спектакль «Ричард III» Уильяма Шекспира, ранее – постановки «Осенний марафон», «Преступление и наказание», «DEJAVU», «Фронтовичка».
Очередной показ спектакля «Смерть Тарелкина» пройдёт 29 ноября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые на «Золотую маску» номинирован Бурятский театр оперы и балета.
Спектакль Русского драмтеатра вошёл в лонг-лист «Золотой маски»
Общество, Фото:
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