Главные торжества состоятся на площади имени Ленина в Чите
В День народного единства, 4 ноября, в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края пройдёт около пяти тысяч мероприятий, посвящённых празднику. Из них по линии культуры – около пятисот, которые проведут более тысячи учреждений. В Чите состоится порядка 30 событий.
4 ноября в 12:00 в краевой столице на площади имени Ленина состоится торжественный митинг с участием официальных лиц (0+). Празднование продолжит флешмоб-хоровод «Забайкалье – земля согласия», выступление ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», спортивные игры, дегустация национальных блюд.
В 13:30 в Забайкальской краевой филармонии имени О. Лундстрема начнётся концерт «Единство в многообразии» (6+). На главной концертной площадке краевой столицы будут представлены лучшие номера, демонстрирующие культуру разных народов. Для зрителей выступят театр национальных культур «Забайкальские узоры», театр песни и танца «Забайкалье», танцевальный ансамбль «Шарль», ансамбль-студия «Отрада», эвенкийские ансамбли «Дындыктал» и «Семья Кутончиных».
Кроме того, в фойе филармонии расположатся тематические фотозоны «Чум», «Осень», «Дерево дружбы». Также будут организованы мастер-класс по каллиграфии, выставка национальных костюмов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье проведут около 5000 мероприятий в честь Дня народного единства
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