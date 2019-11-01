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В Забайкалье открылись первые в регионе солнечные электростанции

В Забайкалье открылись первые в регионе солнечные электростанции
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Они построены в пригороде Читы

В Чите 31 октября торжественно открыли две первые в Забайкальском крае солнечные электростанции, которые будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны. Объектам даны названия – СЭС «Орловский ГОК» и СЭС «Балей».

Электростанции построены в районе КСК в Чите. Этот проект – результат сотрудничества российской компании и российско-австрийского консорциума. Новые объекты будут работать в составе Единой энергетической системы России, которая объединяет все генерирующие мощности.

В торжественном открытии принял участие исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Он отметил, что любой инвестиционный проект, реализуемый на территории Забайкальского края, будет поддержан региональным правительством.

- Мы рады любому новому проекту, особенно, если дело касается электрической энергии. Мощность каждой из этих станций – 15 мегаватт, энергия будет распределена туда, где это наиболее необходимо. Правительство с радостью приветствует инвесторов, которые приходят в Забайкалье, с нашей стороны будет оказываться всесторонняя поддержка в подобных проектах, – сказал он.

По словам министра ЖКХ и энергетики Забайкальского края Евгении Батуевой, в Забайкальском крае обеспечены хорошие условия для работы солнечных электростанций, поскольку регион характеризуется высокой солнечной активностью, превышающей среднее значение по России и Европе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

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