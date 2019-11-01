В Забайкалье открылись первые в регионе солнечные электростанции

Общество, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Они построены в пригороде Читы



В Чите 31 октября торжественно открыли две первые в Забайкальском крае солнечные электростанции, которые будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны. Объектам даны названия – СЭС «Орловский ГОК» и СЭС «Балей».



Электростанции построены в районе КСК в Чите. Этот проект – результат сотрудничества российской компании и российско-австрийского консорциума. Новые объекты будут работать в составе Единой энергетической системы России, которая объединяет все генерирующие мощности.



В торжественном открытии принял участие исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров. Он отметил, что любой инвестиционный проект, реализуемый на территории Забайкальского края, будет поддержан региональным правительством.



- Мы рады любому новому проекту, особенно, если дело касается электрической энергии. Мощность каждой из этих станций – 15 мегаватт, энергия будет распределена туда, где это наиболее необходимо. Правительство с радостью приветствует инвесторов, которые приходят в Забайкалье, с нашей стороны будет оказываться всесторонняя поддержка в подобных проектах, – сказал он.



По словам министра ЖКХ и энергетики Забайкальского края Евгении Батуевой, в Забайкальском крае обеспечены хорошие условия для работы солнечных электростанций, поскольку регион характеризуется высокой солнечной активностью, превышающей среднее значение по России и Европе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.



