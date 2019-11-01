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В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре

В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Они спасли детей, вытащив их из горящего дома

31 октября в селе Кусоча Могойтуйского района Агинского Бурятского округа Забайкальского края прошла торжественная линейка, посвящённая чествованию учащихся, спасших детей при пожаре. Мероприятие было посвящено смелым девочкам, учащимся 7 класса Кусочинской средней школ Анастасии Бадмадоржиевой и Ульяне Пивоваровой.

В марте текущего года в селе произошло возгорание жилого деревянного дома, в котором находились несовершеннолетние дети. Настя и Ульяна, не растерявшись, вынесли из горящего дома детей и спасли их жизни.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Баир Жамсуев поздравил юных героев и под бурные аплодисменты вручил медаль общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» «За спасение жизни» Анастасии Бадмадоржиевой и Ульяне Пивоваровой за совершение героического поступка по спасению людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях с угрозой из жизни и здоровью.

- Так случается, что в жизни бывают разные ситуации, чрезвычайные происшествия, пожары, где от людей, которые оказываются рядом, требуется смелость, мужество, героизм. В канун Дня народного единства Совет Федерации с Российским союзом спасателей традиционно проводит мероприятия всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В рамках него отмечаем тех людей, которые совершили подвиги. В этом году трое наших юных забайкальцев представлены к поощрению в рамках этой акции – это две девочки с Кусочинской школы и ещё один мальчик из села Барахоево Красночикойского района, удостоены внимания и отмечены наградами Совета Федерации и Российского союза спасателей. Искренне выражаю им благодарность за проявленное неравнодушие и активную жизненную позицию, совершенный героический и мужественный поступок. Мы очень гордимся вами. Особые слова признательности родителям за воспитание прекрасных граждан нашей страны, — сказал Баир Жамсуев.

Настя и Ульяна хорошо учатся, активно участвуют в общественной, спортивной жизни школы. Как они сами признались, сегодня на вручении медали «За спасение жизни» им было радостно, но в то же время волнительно, наши юные герои пожелали, чтоб больше не повторялись подобные экстремальные ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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