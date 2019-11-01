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В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу

В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу
Общество, 
В турнире приняли участие 12 команд

В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятского регионального отделения «Динамо» по баскетболу. Всего в турнире приняли участие 12 команд правоохранительных органов. Соревнования шли два дня.

Первое место у ОМОН «Кречет» управления Росгвардии. В финале они обыграли управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии. Третье место заняла команда УФСИН.

Всем победителям и призёрам турнира вручены дипломы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

спорт баскетбол
 
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