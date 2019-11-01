В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу

В турнире приняли участие 12 команд



В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятского регионального отделения «Динамо» по баскетболу. Всего в турнире приняли участие 12 команд правоохранительных органов. Соревнования шли два дня.



Первое место у ОМОН «Кречет» управления Росгвардии. В финале они обыграли управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии. Третье место заняла команда УФСИН.



Всем победителям и призёрам турнира вручены дипломы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



