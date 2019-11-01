Его проект был отмечен за вклад в дело сохранения исторического наследия и памяти о героях
Проект «Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района Иркутской области» Иркутского областного краеведческого музея награждён дипломом «За вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о её героях, высокую духовную и гражданскую позицию» всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Всего в этом году на победу в музейном конкурсе премии претендовали 55 проектов. География конкурса охватила более 30 российских регионов.
Традиционно, помимо девяти победителей, экспертный совет отметил дипломами 16 проектов, которые представляют большой интерес и вносят значимый вклад в историю и культуру нашей страны.
Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» является открытым творческим конкурсом, учреждённым Союзом писателей России. Она призвана поддержать интерес к истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным проектам и литературным произведениям, посвящённым героям нашей истории и их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутский музей стал дипломантом всероссийской премии
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