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Иркутский музей стал дипломантом всероссийской премии

Иркутский музей стал дипломантом всероссийской премии
Общество,  Фото:pixabay.com
Его проект был отмечен за вклад в дело сохранения исторического наследия и памяти о героях

Проект «Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района Иркутской области» Иркутского областного краеведческого музея награждён дипломом «За вклад в дело сохранения исторического наследия России и памяти о её героях, высокую духовную и гражданскую позицию» всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».

Всего в этом году на победу в музейном конкурсе премии претендовали 55 проектов. География конкурса охватила более 30 российских регионов.

Традиционно, помимо девяти победителей, экспертный совет отметил дипломами 16 проектов, которые представляют большой интерес и вносят значимый вклад в историю и культуру нашей страны.

Всероссийская историко-литературная премия «Александр Невский» является открытым творческим конкурсом, учреждённым Союзом писателей России. Она призвана поддержать интерес к истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным проектам и литературным произведениям, посвящённым героям нашей истории и их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
премия Иркутская область музей
 
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