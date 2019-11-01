Сейчас Вячеслав Бутуханов представил новый проект – 3D-принтер, печатающий изделия из отходов
Молодой учёный из Бурятии Вячеслав Бутуханов победил на II всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений. Его проект по разработке 3D-словаря по бурятскому языку был признан лучшим, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», интерактивный словарь «3D ТОЛИ» предназначен для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В комплект словаря входят 80 карточек, которые взаимодействуют с бесплатным AR-приложением «3D ТОЛИ» для Android-устройств. Карточки с дополненной реальностью позволят ребёнку запоминать слова в игровой форме.
Также Вячеслав Бутуханов вошёл в лонг-лист всероссийской независимой премии «Хэдлайнер года» с новым проектом - 3D-принтером, печатающим металлические изделия из промышленных отходов.
- Например, для печати сгодится металлическая стружка, которая уходит в отходы из-под фрезерных станков. Стружку перерабатывают в порошок, затем в пасту, которую используют в печати. Сама технология и выбор расходных материалов обусловлены стремлением к максимальному снижению стоимости оборудования и сырья, - говорится на сайте конкурса.
Сейчас проходит голосование за лучший проект: https://award.head-liner.ru/nominations/science/756/
Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
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