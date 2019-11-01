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Жителей Иркутской области просят не вестись на уловки мошенников

Жителей Иркутской области просят не вестись на уловки мошенников
Общество,  Фото:Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Аферисты обманом присвоили более 15 миллионов рублей

С начала года в Иркутской области от мошенников пострадали более двухсот человек, которые «обогатили» аферистов на сумму свыше 15 миллионов рублей. Чтобы уберечь людей от мошенников, которые обманом выманивают информацию, что завладеть чужими деньгами, полицейские проводят профилактические мероприятия.

Обычно это встречи в трудовых коллективах, различных общественных организациях, распространение печатной продукции, личные беседы по месту жительства силами участковых уполномоченных, привлечение волонтёров к пропагандистским акциям. Особое внимание уделяется распространению сведений о мошенничествах, их виды и методы противостояния, в средствах массовой информации.

Так и сегодня в эфире популярной радиостанции в Братске заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник Олег Духовников и старший специалист по взаимодействию со СМИ Ирина Кирилова в беседе с ведущими утреннего шоу остановились на актуальных вопросах профилактики мошенничества.

Радиослушателям рассказали обо всех известных видах таких преступлений и наиболее часто используемых схемах обмана, дали рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации. В завершении часа общения были кратко озвучены главные выводы, следующие из проведённой беседы

- Никогда не переходите по ссылкам в смс из неизвестных источников. Не перезванивайте по указанным в сообщениях телефонам. Всегда проверяйте на подлинность заинтересовавшие вас в Интернете объявления. Не общайтесь с представителями служб безопасности банков, которые сообщают о попытках снятия денег с ваших счетов, потому что настоящие служащие финансовых учреждений этого никогда не делают. Помните предупреждение классика: никогда не разговаривайте с незнакомцами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Стражи порядка просят внимательно относиться к распространяемой информации, а работа по пропаганде будет продолжена.

- Главное, чтобы люди серьёзно относились к полученным знаниям и делились ими со своими друзьями и близкими, - заключили в региональном МВД.

Иркутская область мошенничество
 
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