 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Ноября

31 Октября

Популярное

Первое в России мобильное приложение для VR-туров вышло в Иркутске

Первое в России мобильное приложение для VR-туров вышло в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
В бесплатном приложении доступно 27 виртуальных путешествий по Сибири и Байкалу

В Иркутске вышло первое в России мобильное приложение для виртуальных путешествий. Приложение «VRBaikal» посвящено путешествиям по озеру Байкал и другим местам Сибири. В виртуальное путешествие можно отправиться из любой точки мира. Уникальное приложение позволяет тщательно спланировать путешествие, увидеть лучшие места с помощью технологий виртуальной реальности.

Приложение работает в двух режимах: можно просто совершить путешествие, вращая смартфон вокруг себя или переключить приложение в VR-режим и при помощи очков виртуальной реальности отправиться на лучшие пляжи озера Байкал с эффектом полного погружения.

На данный момент в приложении загружено 27 виртуальных путешествий. Компания-разработчик регулярно работает над обновлением контента, в планах расширить приложение до 100 виртуальных путешествий.

Приложение бесплатное и доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
мобильное приложение Иркутск Байкал туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
В Иркутске состоится конкурс бурятских театральных коллективов
Общество, 01.11.2019
Участники и лауреаты получат подарки и дипломы
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
Общество, 01.11.2019
К участию приглашаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству
В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир
В Иркутске стартовал международный волейбольный турнир
Общество, 01.11.2019
В соревнованиях принимает участие команда из Бурятии
В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
В Агинском округе наградили девочек, проявивших мужество на пожаре
Общество, 01.11.2019
Они спасли детей, вытащив их из горящего дома
В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
В Иркутской области в День народного единства разыграют авиабилеты
Общество, 01.11.2019
Главным призом станет сертификат на полёт в любом направлении в любое время
В Улан-Удэ идёт благоустройство площади Банзарова
В Улан-Удэ идёт благоустройство площади Банзарова
Общество, 01.11.2019
Весной здесь заасфальтируют прилегающие дороги
Фильм о дизайнере из Улан-Удэ получил Гран-при Байкальского фестиваля кино
Фильм о дизайнере из Улан-Удэ получил Гран-при Байкальского фестиваля кино
Общество, 01.11.2019
Работа потрясла членов жюри искренностью улан-удэнки
В Улан-Удэ День народного единства отметят концертами
В Улан-Удэ День народного единства отметят концертами
Общество, 01.11.2019
4 ноября в честь праздника на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия для горожан
В Бурятии школьников начальных классов начнут кормить бесплатно
В Бурятии школьников начальных классов начнут кормить бесплатно
Общество, 01.11.2019
В бюджете предстоит найти более полумиллиарда рублей
Спектакль Русского драмтеатра вошёл в лонг-лист «Золотой маски»
Спектакль Русского драмтеатра вошёл в лонг-лист «Золотой маски»
Общество, 01.11.2019
31 октября объявлены результаты отборочного конкурса главной театральной премии «Золотая маска»
В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу
В Бурятии прошёл чемпионат «Динамо» по баскетболу
Общество, 01.11.2019
В турнире приняли участие 12 команд  
Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
Общество, 01.11.2019
Сейчас Вячеслав Бутуханов представил новый проект – 3D-принтер, печатающий изделия из отходов
Жителей Иркутской области просят не вестись на уловки мошенников
Жителей Иркутской области просят не вестись на уловки мошенников
Общество, 01.11.2019
Аферисты обманом присвоили более 15 миллионов рублей
Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе
Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе
Общество, 01.11.2019
Подведены итоги конкурса переписи малых водных объектов России

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^