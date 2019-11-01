Первое в России мобильное приложение для VR-туров вышло в Иркутске

В бесплатном приложении доступно 27 виртуальных путешествий по Сибири и Байкалу



В Иркутске вышло первое в России мобильное приложение для виртуальных путешествий. Приложение «VRBaikal» посвящено путешествиям по озеру Байкал и другим местам Сибири. В виртуальное путешествие можно отправиться из любой точки мира. Уникальное приложение позволяет тщательно спланировать путешествие, увидеть лучшие места с помощью технологий виртуальной реальности.



Приложение работает в двух режимах: можно просто совершить путешествие, вращая смартфон вокруг себя или переключить приложение в VR-режим и при помощи очков виртуальной реальности отправиться на лучшие пляжи озера Байкал с эффектом полного погружения.



На данный момент в приложении загружено 27 виртуальных путешествий. Компания-разработчик регулярно работает над обновлением контента, в планах расширить приложение до 100 виртуальных путешествий.



Приложение бесплатное и доступно для скачивания в GooglePlay и AppStore. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

