Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе





Статьи о реках Бурятии победили в конкурсе переписи малых водных объектов России, который проходил в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса России» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».Автором материалов стала Ольга Безгодова, подготовившая интересные стати с красивыми иллюстрациями о малых реках Бурятии, относящихся к бассейну реки Иркут: Тунка, Талта, Бугатай, Харимта и Кынгарга.- Участниками конкурса было отправлено свыше ста статей, посвящённых малым водным объектам России – рекам, болотам, озёрам, прудам и даже водопадам, расположенным от Северо-Запада Европейской части России до Дальнего Востока, – сообщается на сайте научно-популярной энциклопедии «Вода России».По итогам проверки, в ходе которой статьи участников оценивались по таким критериям как достоверность и полнота предоставленной информации, уникальность текста и иллюстрирование материала, в финале конкурса были отобраны и опубликованы на сайте энциклопедии 35 работ.Все участники, чьи работы были опубликованы, получают дипломы финалистов конкурса.