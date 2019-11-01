В Иркутской области начали формировать карту доступности для инвалидов

Сейчас на карту нанесены отделы соцзащиты и больницы



В Иркутске занялись разработкой карты доступности объектов для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.



Сейчас на карту доступности нанесены около 600 объектов, в основном это учреждения соцзащиты и здравоохранения. Все объекты сгруппированы по сферам деятельности. На интернет-портале «Доступная среда Иркутской области» работает обратная связь – пользователи имеют возможность задавать вопросы по интересующему их объекту.



Организация работы портала стала возможной с приобретением информационно-аналитической системы «БАРС. Доступная среда». Эта система предназначена для организации проведения обследований объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

