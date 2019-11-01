В воинскую часть Бурятии поступила уникальная машина повышенной мощности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В машине обеспечена защита телефонной связи и электронной переписки



В Бурятии в соединении управления ВВО продолжается перевооружение на новейшие виды военной специальной техники связи.



В частности, в воинскую часть поступила уникальная командно-штабная машина управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», повышенной проходимости и мощности.



Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищённой телефонной связи, электронной переписки не только на месте, но и в движении.



Очень важным фактором, при использовании этой машины, является возможность обеспечения режима защищённой связи от средств радиоэлектронной борьбы и помех, при обеспечении видеоконференцсвязи.



- Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений – оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки, – сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







