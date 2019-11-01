Забайкальца отправили в колонию за пьяную езду

Он уже отбывал уголовное наказание за аналогичное нарушение
В Балейском районе Забайкальского края суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что 8 августа мужчина в алкогольном опьянении ехал на машине «Toyota Crown» по селу Унда, в связи с чем был остановлен сотрудниками полиции. При освидетельствовании у него установлено опьянение и наличие алкоголя 1,018 мг/л выдыхаемого воздуха.
Ранее мужчина уже привлекался к административной, а затем и к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что отбывал уголовное наказание и был лишён водительских прав.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 20 дней лишения свободы в колонии поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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