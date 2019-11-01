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Забайкальца отправили в колонию за пьяную езду

Забайкальца отправили в колонию за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Он уже отбывал уголовное наказание за аналогичное нарушение

В Балейском районе Забайкальского края суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что 8 августа мужчина в алкогольном опьянении ехал на машине «Toyota Crown» по селу Унда, в связи с чем был остановлен сотрудниками полиции. При освидетельствовании у него установлено опьянение и наличие алкоголя 1,018 мг/л выдыхаемого воздуха.

Ранее мужчина уже привлекался к административной, а затем и к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что отбывал уголовное наказание и был лишён водительских прав.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 20 дней лишения свободы в колонии поселении, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край приговор
 
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