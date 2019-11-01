5 ребят стали золотыми медалистами
В Кяхтинском районе Бурятии 26 октября состоялся открытый турнир по самбо, посвящённый памяти полковника таможенной службы Юрия Шалашникова. В этом году на международный турнир приехали гости из Улан-Удэ, Кабанского, Иволгинского, Селенгинского, Заиграевского районов Бурятии, Забайкальского края, Монголии. Всего приняло участие 184 человека, из них 12 девушек.
Юных самбистов на ковре приветствовали супруга Юрия Шалашникова Татьяна, первый зампред правительства РБ Игорь Зураев, глава Кяхтинского района Бимба Нимаев, вице-президент федерации самбо Бурятии Тумэн Санжиев, главный тренер Монголии по боевому самбо Зандан Багша, а также ветераны таможенной службы. Они пожелали участникам соревнований достойной борьбы и удачных поединков.
Соревнования проведились по олимпийской системе. Судейскую коллегию из 11 человек возглавил главный судья Виктор Дулмаев.
От Кяхтинского района было заявлено 64 человека в разных весовых и возрастных категориях. Участие в турнире приняли школьники СОШ-2 и ДЮСШ, а также спортивные клубы «Медведь» из посёлка Наушки и города Кяхта, кяхтинский клуб «Дзюдо».
Юные самбисты Кяхтинского района завоевали 20 призовых медалей, из них за первое место – Будаев Алексей, Сугаров Алан, Симонов Андрей, Аристов Илья, Дондоков Алдар. «Серебро» вручили шестерым участникам – Шевченко Елене, Галиакбарову Максиму, Бурлакову Кириллу, Кожевникову Артуру, Смолину Алексею и Будаеву Тимуру. Бронзовыми призёрами стали Киселёва Анастасия, Цыбиктаров Жаргал, Жаркой Дмитрий, Бурлаков Егор, Гатевосян Богдан, Кулик Ярослав, Брянский Кирилл, Дашипылов Амгалан, Игумнов Егор. Все победители и призёры были награждены ценными призами, дипломами и медалями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Кяхтинские самбисты завоевали 20 медалей на международном турнире
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