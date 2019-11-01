В суде он утверждал, что украл только то, что нашли полицейские
В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества, совершённого с незаконным проникновением в жилище.
Установлено, что житель города Киренск незаконно проник в дом потерпевшего и украл ценные вещи на сумму более 1 миллиона рублей.
Подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что украл только те ценности, которые были изъяты у него сотрудниками полиции. Однако вина подсудимого была полностью доказана.
- С учётом наличия малолетнего ребёнка, состояния здоровья и способствования раскрытию преступления, суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок в один год, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Иркутской области обворовал дом на один миллион рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас Вячеслав Бутуханов представил новый проект – 3D-принтер, печатающий изделия из отходов
Подведены итоги конкурса переписи малых водных объектов России
Сейчас на карту нанесены отделы соцзащиты и больницы
В машине обеспечена защита телефонной связи и электронной переписки
Осуждённые смогли ознакомиться с книгами поэтов и писателей Бурятии
Он уже отбывал уголовное наказание за аналогичное нарушение
В суде он утверждал, что украл только то, что нашли полицейские
Зарплата почтовиков выросла в среднем на 20%
В соревнованиях приняли участие 49 сотрудников
В дело вмешалась прокуратура
Известный юморист рассказал об участии в акции «Большой этнографический диктант»
Ребята побывали на интересной экскурсии
Александр Григорьев рассказал, как пришёл в авиалесоохрану
Его поставили после ремонтных работ
В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря