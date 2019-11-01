Житель Иркутской области обворовал дом на один миллион рублей

В суде он утверждал, что украл только то, что нашли полицейские



В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества, совершённого с незаконным проникновением в жилище.



Установлено, что житель города Киренск незаконно проник в дом потерпевшего и украл ценные вещи на сумму более 1 миллиона рублей.



Подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что украл только те ценности, которые были изъяты у него сотрудниками полиции. Однако вина подсудимого была полностью доказана.



- С учётом наличия малолетнего ребёнка, состояния здоровья и способствования раскрытию преступления, суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок в один год, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговор вступил в законную силу.

