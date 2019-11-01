 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Ноября

31 Октября

Популярное

Житель Иркутской области обворовал дом на один миллион рублей

Житель Иркутской области обворовал дом на один миллион рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
В суде он утверждал, что украл только то, что нашли полицейские

В Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества, совершённого с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что житель города Киренск незаконно проник в дом потерпевшего и украл ценные вещи на сумму более 1 миллиона рублей.

Подсудимый свою вину признал частично, пояснив, что украл только те ценности, которые были изъяты у него сотрудниками полиции. Однако вина подсудимого была полностью доказана.

- С учётом наличия малолетнего ребёнка, состояния здоровья и способствования раскрытию преступления, суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок в один год, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор вступил в законную силу.
кража Иркутская область приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
Учёный из Бурятии выиграл всероссийский конкурс с проектом 3D-словаря
Общество, 01.11.2019
Сейчас Вячеслав Бутуханов представил новый проект – 3D-принтер, печатающий изделия из отходов
Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе
Статьи о реках Бурятии победили в необычном конкурсе
Общество, 01.11.2019
Подведены итоги конкурса переписи малых водных объектов России
В Иркутской области начали формировать карту доступности для инвалидов
В Иркутской области начали формировать карту доступности для инвалидов
Общество, 01.11.2019
Сейчас на карту нанесены отделы соцзащиты и больницы
В воинскую часть Бурятии поступила уникальная машина повышенной мощности
В воинскую часть Бурятии поступила уникальная машина повышенной мощности
Общество, 01.11.2019
В машине обеспечена защита телефонной связи и электронной переписки
Дни бурятского языка прошли в колонии строгого режима
Дни бурятского языка прошли в колонии строгого режима
Общество, 01.11.2019
Осуждённые смогли ознакомиться с книгами поэтов и писателей Бурятии
Забайкальца отправили в колонию за пьяную езду
Забайкальца отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 01.11.2019
Он уже отбывал уголовное наказание за аналогичное нарушение
Житель Иркутской области обворовал дом на один миллион рублей
Житель Иркутской области обворовал дом на один миллион рублей
Общество, 01.11.2019
В суде он утверждал, что украл только то, что нашли полицейские
В Бурятии 1500 сотрудникам почты повысили зарплату
В Бурятии 1500 сотрудникам почты повысили зарплату
Общество, 01.11.2019
Зарплата почтовиков выросла в среднем на 20%
Полицейские Бурятии соревновались в гиревом спорте
Полицейские Бурятии соревновались в гиревом спорте
Общество, 01.11.2019
В соревнованиях приняли участие 49 сотрудников
Чингис Болотов: «Я не хочу, чтобы Улан-Удэ путали с Улан-Батором»
Чингис Болотов: «Я не хочу, чтобы Улан-Удэ путали с Улан-Батором»
Общество, 01.11.2019
Известный юморист рассказал об участии в акции «Большой этнографический диктант»
Лётчик-наблюдатель Бурятии: «С детства его тянуло к природе, лесу и небу»
Лётчик-наблюдатель Бурятии: «С детства его тянуло к природе, лесу и небу»
Общество, 01.11.2019
Александр Григорьев рассказал, как пришёл в авиалесоохрану
Жителям Бурятии осталось меньше месяца для уплаты имущественных налогов
Жителям Бурятии осталось меньше месяца для уплаты имущественных налогов
Общество, 01.11.2019
В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^