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Полицейские Бурятии соревновались в гиревом спорте

Полицейские Бурятии соревновались в гиревом спорте
Общество,  Фото:Пресс-служба МВД по Бурятии
В соревнованиях приняли участие 49 сотрудников

В спортивном зале МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по гиревому спорту. Участие в нем приняли 10 полицейских команд из 49 человек.

Команды соревновались в пяти весовых категориях. Четвёртый год подряд первенство обслуживалось судейским корпусом Федерации гиревого спорта Бурятии, которая предоставила инвентарь и необходимое оборудование для его проведения.

В результате упорной борьбы победителем стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, второе место завоевали сотрудники отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, третье - у спортсменов из экспертно-криминалистического центра, которые принимали участие в подобных состязаниях.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

Весовая категория до 68 кг:
1 место – Мункодугаров Б.Ц. (ОРОКПО МВД);
2 место – Сандаков Б.С. (УМВД России по г. Улан-Удэ);
3 место – Багайников О.А. (УМВД России по г. Улан-Удэ).

Весовая категория до 78 кг:
1 место – Воротников С.А. (УНК МВД);
2 место – Волков И.С. (УНК МВД);
3 место – Анохин А.Г. (ОМВД России по Иволгинскому району).

Весовая категория до 85 кг:
1 место – Зубакин Д.Н. (УНК МВД);
2 место – Ламаев А-Ж.Л. (ОРОКПО МВД);
3 место – Бальжиров Б.А. (УМВД России по г. Улан-Удэ).

Весовая категория до 95 кг:
1 место – Киреев А.А. (ЭКЦ МВД);
2 место – Шоймполов Ч.С. (ОРОКПО МВД);
3 место – Раднаев Б.Г. (ОРОКПО МВД).

Весовая категория свыше 95 кг:
1 место – Плесков М.Ю. (ЭКЦ МВД);
2 место – Бадаев О.В. (УНК МВД);
3 место – Жамсаранов Ю.Д. (УМВД России по г. Улан-Удэ).

Победители и призёры награждены кубками и дипломами, грамотами и медалями, сообщает пресс-служба регионального МВД.

МВД Бурятии спорт
 
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