Полицейские Бурятии соревновались в гиревом спорте

Общество, Фото: Пресс-служба МВД по Бурятии

В соревнованиях приняли участие 49 сотрудников



В спортивном зале МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по гиревому спорту. Участие в нем приняли 10 полицейских команд из 49 человек.



Команды соревновались в пяти весовых категориях. Четвёртый год подряд первенство обслуживалось судейским корпусом Федерации гиревого спорта Бурятии, которая предоставила инвентарь и необходимое оборудование для его проведения.



В результате упорной борьбы победителем стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, второе место завоевали сотрудники отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, третье - у спортсменов из экспертно-криминалистического центра, которые принимали участие в подобных состязаниях.



В личном первенстве места распределились следующим образом:



Весовая категория до 68 кг:

1 место – Мункодугаров Б.Ц. (ОРОКПО МВД);

2 место – Сандаков Б.С. (УМВД России по г. Улан-Удэ);

3 место – Багайников О.А. (УМВД России по г. Улан-Удэ).



Весовая категория до 78 кг:

1 место – Воротников С.А. (УНК МВД);

2 место – Волков И.С. (УНК МВД);

3 место – Анохин А.Г. (ОМВД России по Иволгинскому району).



Весовая категория до 85 кг:

1 место – Зубакин Д.Н. (УНК МВД);

2 место – Ламаев А-Ж.Л. (ОРОКПО МВД);

3 место – Бальжиров Б.А. (УМВД России по г. Улан-Удэ).



Весовая категория до 95 кг:

1 место – Киреев А.А. (ЭКЦ МВД);

2 место – Шоймполов Ч.С. (ОРОКПО МВД);

3 место – Раднаев Б.Г. (ОРОКПО МВД).



Весовая категория свыше 95 кг:

1 место – Плесков М.Ю. (ЭКЦ МВД);

2 место – Бадаев О.В. (УНК МВД);

3 место – Жамсаранов Ю.Д. (УМВД России по г. Улан-Удэ).



Победители и призёры награждены кубками и дипломами, грамотами и медалями, сообщает пресс-служба регионального МВД.



