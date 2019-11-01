В Иркутской области на работу приняли учителя с двумя судимостями

- Учитель отстранён от работы до получения решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области о допуске к педагогической деятельности, директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жигаловского района Иркутской области.









Прокуратура Жигаловского района Иркутской области выявила нарушения законодательства в сфере образования.Установлено, что 1 сентября 2016 года на должность учителя в одной из школ, расположенных на территории Жигаловского района, принят мужчина, который, согласно справке о судимости, в 2012 году был осуждён за угрозу убийством, а также в 2009 году в отношении этого же педагога уголовное дело прекращено за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в связи с примирением сторон.По закону, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию.Однако в нарушение требований директор школы приняла на работу учителем такого мужчину.В адрес начальника управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено, удовлетворено.