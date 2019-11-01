 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Ноября

31 Октября

Популярное

В Иркутской области на работу приняли учителя с двумя судимостями

В Иркутской области на работу приняли учителя с двумя судимостями
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Жигаловского района Иркутской области выявила нарушения законодательства в сфере образования.

Установлено, что 1 сентября 2016 года на должность учителя в одной из школ, расположенных на территории Жигаловского района, принят мужчина, который, согласно справке о судимости, в 2012 году был осуждён за угрозу убийством, а также в 2009 году в отношении этого же педагога уголовное дело прекращено за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в связи с примирением сторон.

По закону, к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию.

Однако в нарушение требований директор школы приняла на работу учителем такого мужчину.

В адрес начальника управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено, удовлетворено.

- Учитель отстранён от работы до получения решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области о допуске к педагогической деятельности, директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жигаловского района Иркутской области.


Иркутская область педагоги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чингис Болотов: «Я не хочу, чтобы Улан-Удэ путали с Улан-Батором»
Чингис Болотов: «Я не хочу, чтобы Улан-Удэ путали с Улан-Батором»
Общество, 01.11.2019
Известный юморист рассказал об участии в акции Большой этнографический диктант
Лётчик-наблюдатель Бурятии: «С детства его тянуло к природе, лесу и небу»
Лётчик-наблюдатель Бурятии: «С детства его тянуло к природе, лесу и небу»
Общество, 01.11.2019
Александр Григорьев рассказал, как пришёл в авиалесоохрану
Жителям Бурятии осталось меньше месяца для уплаты имущественных налогов
Жителям Бурятии осталось меньше месяца для уплаты имущественных налогов
Общество, 01.11.2019
В этом году срок уплаты имущественных налогов – не позднее 2 декабря
В Улан-Удэ выступят соискатели госпремии Бурятии
В Улан-Удэ выступят соискатели госпремии Бурятии
Общество, 01.11.2019
Конкурс на соискание премии проводится раз в два года
Алиментщика в Бурятии лишили водительских прав
Алиментщика в Бурятии лишили водительских прав
Общество, 01.11.2019
Таким образом мужчину понуждали выплатить долг на содержание ребёнка  
Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о фликерах
Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о фликерах
Общество, 01.11.2019
Ребятам объяснили важность ношения светоотражающих элементов
Село в Бурятии впервые получило оборудованный дом культуры
Село в Бурятии впервые получило оборудованный дом культуры
Общество, 01.11.2019
В селе Гунда Еравнинского района завершили строительство клуба за 2,8 млн
В школе в Бурятии готовили из риса без документов
В школе в Бурятии готовили из риса без документов
Общество, 01.11.2019
Возбуждено административное дело
В Бурятии планируют установить льготные тарифы на коммунальные услуги
В Бурятии планируют установить льготные тарифы на коммунальные услуги
Общество, 01.11.2019
Нововведения готовят для жителей северных районов республики
В Иркутске разработали открытый онлайн-курс о Байкале
В Иркутске разработали открытый онлайн-курс о Байкале
Общество, 01.11.2019
Курс с научно-популярными лекциями о Байкале появится в декабре
В Улан-Удэ прошёл фестиваль национальных культур «Найрамдалай дугы»
В Улан-Удэ прошёл фестиваль национальных культур «Найрамдалай дугы»
Общество, 01.11.2019
Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 получил сертификат о включении в Ассоциацию школ ЮНЕСКО. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с фестиваля
В Бурятии выросла нагрузка на судебных приставов
В Бурятии выросла нагрузка на судебных приставов
Общество, 01.11.2019
В Бурятии ежегодно растёт количество предъявляемых приставам исполнительных документов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^