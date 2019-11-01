Также состоятся выставка изделий и мастер-классы по обработке шкуры
В конце ноября в Улан-Удэ пройдёт республиканский чемпионат по выделке овчины. Местом проведения соревнований станет национальный музей Бурятии.
Открытие мероприятия состоится 22 ноября в 16:00. С 22 по 29 ноября будет проведена выставка изделий, а также пройдут мастер-классы по выделке шкуры.
Каждый участник представляет на выставку 10 выделанных овечьих шкур (овчины), которые должны соответствовать критериям оценивания. Кроме этого, в рамках конкурса каждый участник проводит мастер-класс по выделке шкур.
В настоящее время принимаются заявки на участие в чемпионате, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии пройдёт республиканский чемпионат по выделке овчины
Общество, Фото:
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