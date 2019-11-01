Ребята побывали на интересной экскурсии
Сотрудники СКР по Забайкальскому краю провели экскурсию по выставке истории следственного управления для учащихся девятых классов Забайкальского краевого лицея-интерната.
В музее ребят встречал старший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления, полковник юстиции Дмитрий Молчанов. Он рассказал ребятам об истории создания следственных органов, познакомил школьников с экспозициями музея следственного управления, в том числе воссозданным кабинетом следователя прошлого века.
Также правоохранитель рассказал о стремительном развитии криминалистической техники, в том числе фотоаппаратуры, видеокамер и других. Школьникам продемонстрировали новейшие образцы криминалистической техники, стоящие на вооружении следователей-криминалистов следственного комитета России. Кроме того, ребята осмотрели представленные на выставке экспонаты, связанные с деятельностью следователей, фотографии из жизни коллектива Забайкальского следственного управления.
На примерах из служебной деятельности Дмитрий Молчанов рассказал ребятам об особенностях работы следователя-криминалиста, примерах успешного применения последних научных достижений и криминалистической техники при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе совершённых в прошлые годы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье школьникам рассказали об истории следственного управления
Общество, Фото:
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