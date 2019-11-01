К участию приглашаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству
С 1 ноября служба крови Бурятии запускает акцию «День донорского совершеннолетия», которая продлится до 15 ноября этого года. Студенты, которым только исполнилось 18 лет, смогут совершить благородный поступок взрослого гражданина – спасти жизнь другого человека.
Принять участие в акции может каждый, кому не безразлична чужая беда. Переливание крови ежегодно позволяет спасти миллионы людей. Донором может стать человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и массой тела более 50 кг. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, колбасные изделия, а также мясные и молочные продукты.
Каждый, сдавший кровь и её компоненты, получает освобождение от работы или учёбы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха, а также денежную компенсацию 600 рублей.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия, доноры должны принести с собой паспорт и СНИЛС.
В Бурятии началась акция «День донорского совершеннолетия»
Общество, Фото:
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