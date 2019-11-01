Лётчик-наблюдатель Бурятии: «С детства его тянуло к природе, лесу и небу»

Александр Григорьев рассказал, как пришёл в авиалесоохрану



Заслуженный работник лесного хозяйства, лётчик-наблюдатель рассказал о полётах в небе Бурятии.



Александр Григорьев посвятил своей профессии 31 год. В лесное хозяйство он пришёл не случайно – с детства его тянуло к природе, лесу и небу. Александр Васильевич окончил Красноярский технологический институт по направлению «лесное дело», проработал год в лесном хозяйстве на севере Бурятии, а затем направился на курсы лётчика-наблюдателя. Уже через год после работы в Хоринском авиаотделении, он был назначен начальником отделения.



- Самое главное в такой профессии – это моральная подготовка, – поделился воспоминаниями Александр Григорьев. – До сих пор помню первый спуск группы десантников-парашютистов. Дело было в Кижингинском районе. Прежде чем спускать всю группу, надо сделать «пристрелку» (пристрелка – первый тренировочный спуск десантника-пожарного на крест приземления по пристрелочной ленте). Вот десантник прыгнул, вглядываюсь вниз, ждём. Проходит ещё несколько секунд. Это были самые долгие секунды в моей жизни. Виски вспотели, волосы на голове зашевелились. Внизу не видно ни парашютиста, ни парашюта. Думаю, если не дай бог, не раскрылся парашют, должен же запасной раскрыться, а ни того, ни другого не видно. В итоге, оказалось, что он попал в восходящий поток воздуха и взвыл в небо выше самолёта.



По словам Александра Васильевича, он всегда немного волнуется, когда спускает группу на пожар. Сложностей в профессии достаточно. В первую очередь, это площадка для спуска. Зачастую специалистам приходится высаживать лесной спецназ на лесных дорогах, потому что вблизи нет ровной площадки. Многое в такой профессии зависит и от природных условий – тут ошибиться нельзя. Погодные условия в Бурятии меняются очень быстро.



- Зато какое удовлетворение испытываешь, когда пожар потушен. Вот так детская мечта превратилась в дело всей жизни, – с улыбкой отмечает Александр Васильевич.



Александр Гргиорьев награждён почётными грамотами федеральной авиалесоохраны, Народного Хурала Бурятии, министерства природных ресурсов, Республиканского агентства лесного хозяйства. В этом году он получил почётное звание заслуженного работника лесного хозяйства, сообщает пресс-служба РАЛХ.

